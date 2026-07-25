Gökyüzü tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği Perseid meteor yağmuru, bu yıl çok daha etkileyici bir manzaraya sahne olabilir. Uzmanlar, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece meteor yağmurunun zirveye ulaşacağını ve Ay'ın yeniay evresine yakın konumu sayesinde gökyüzünün olağanüstü karanlık olacağını belirtiyor. Bu durum, sönük meteorların bile çıplak gözle rahatlıkla görülebilmesine imkan sağlayacak.

Astronomi çevreleri, 2026 yılındaki gözlem koşullarını yaklaşık son 20 yılın en iyileri arasında değerlendiriyor. Karanlık gökyüzü sayesinde saatte onlarca meteorun izlenebileceği, zaman zaman ise "ateş topu" olarak adlandırılan çok parlak meteorların da görülebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, meteor yağmurunu izlemek isteyenlere şehir ışıklarından uzak, açık ufka sahip bölgeleri tercih etmelerini öneriyor. Gözlem için herhangi bir teleskopa ihtiyaç bulunmazken, gözlerin karanlığa uyum sağlaması için yaklaşık 20-30 dakika beklenmesi tavsiye ediliyor. En verimli gözlem saatlerinin ise gece yarısından sonra gün doğumuna kadar olan zaman dilimi olacağı belirtiliyor.