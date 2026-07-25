Pendik Tem Otoyolu'nda seyir halindeki TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 09:00 sıralarında Kurtköy Tem Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 DDG 20 plakalı TIR ile seyir halinde olan şoför, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafik akışını tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kazada yaralı olmadığı tespit edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.