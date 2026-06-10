Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamındaki merkezi sınav öncesinde sınav merkezlerinde yapılacak hazırlık çalışmalarının sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi amacıyla yeni bir karar aldı. Bakanlık, bu kapsamda 12 Haziran Cuma günü tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime bir günlük ara verileceğini açıkladı.

Kararın, sınavın gerçekleştirileceği okul binalarında salon düzenlemeleri, teknik hazırlıklar ve gerekli organizasyonların eksiksiz tamamlanabilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Sınav Tarihi Bir Gün Öne Çekilmişti

LGS merkezi sınavının tarihi, A Millî Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle daha önce yeniden düzenlenmişti. İlk olarak 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanan sınav, yapılan değişiklikle 13 Haziran Cumartesi gününe alınmıştı.

Sınav takviminde yapılan bu değişikliğin ardından, sınav merkezlerinin hazırlanması için ek süre oluşturulması amacıyla 12 Haziran Cuma gününün tatil edilmesine karar verildi.

Tüm Kademelerde Ders İşlenmeyecek

Bakanlığın yaptığı bilgilendirmeye göre, Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Haziran Cuma günü eğitim faaliyetleri durdurulacak. Okullar, LGS hazırlıkları kapsamında sınav düzenine uygun hale getirilecek ve gerekli teknik çalışmalar tamamlanacak. Öğrenciler ise bir günlük aranın ardından 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek merkezi sınav için okullarına gelecek.