İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Grup toplantısında ülke sorunlarıyla ilgili çeşitli konulara değidi.

Dervişoğlu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin “Rabb’im, bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et” sözlerine yanıt verdi. Dervişoğlu “Sokaklar güvensizlik dolu, asayiş sorunları diz boyu. Çeteler semtleri, mahalleleri işgal etmiş halde, sen önce işine bak. Merak etme Kudüs valisiz kalmaz” dedi

Dervişoğlu’nun konuşmasının satır başları şöyle :

“NE BUTLANMIŞ BE KARDEŞİM”

'İki haftadır sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar her kanalda tek bir gündem var. Bu gündem salt bir parti mesleesi, şahısların çekişmesi olarak ele alınıyor. Ekranları seyredince sanarsınız ki, ülkenin başka bir derdi yok ama bir parti içinde adil bir rekabet yarışıyor. Hiçkimse herhangi bir müdahalede bulunmamış da bir sorun kendi kendine türemiş gibi konuşuluyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı ortadan kalkmış, ekonomi tıkıt tıkır işliyor, gençler geleceklerine olan güveni artırıyor, kadınlarımız çocuklarımız sokakta güvenlik içerisinde yaşıyor. Sanki hukuk, adalet demokrasi baharı yaşıyoruz öyle mi? Ya ne butlanmış be arkadaş diyesi geliyor.

Bizi, değerlerimizi, sevdiklerimizi, doğrularımızı için için kemiren tüketen birçok sorun ortadayken, kasten sergilenen bu cambaza bak oyunu oynanarak milletimizin gözüne perdeler indiriliyor. Kimdir sebebi? İktidar ve ortaklarıdır. Kimdir sebebi? İktidarın yabancı ortaklarıdır. Kimdir? Buna ses etmeyeneler ve itiraz etmeyenlerdir

Peki çözümü nedir? Duyduğunu ayırt etmektir, gördüğünü anlamak konuştuğunu bilmektir. yani idrak etmektir.

“KUDÜS’E VALİ BULUNUR”

Her birinizin üzüm misali birbirinize baka baka kararmasının bir alemi yok. Üzerinize vazife olmayan işlere tebelleş olmayın. Yaptığınız işi güzel yapın diyor Allah. Siz işinizi yapın kardeşim. Kudüs'e vali bulurlar sen merak etme. Sen mülki idareden geliyorsun. Sen Vali değilsin, bakansın bakan...

Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı olmak, dünya hayatında erişilebilecek en şerefli görevlerden biridir. Anladık, dindarsın da, hayatında güvenlik makalesi okumamış seleflerine özenme... Sokaklar güvensizlik kaynıyor, asayiş sorunları diz boyu, çeteler mahalleleri işgal etmiş vaziyette. Bu devletin diplomatik makamları var. Türkiye'yi sağa sola sataşanların ülkesi haline getirmeyin. İşinizi yapın. Herkes işini yaparsa, suçlanacak kimse kalmaz, merak etme Kudüs de valisiz kalmaz”