Teknolojinin hayatın her alanında yaygınlaşmasıyla birlikte gençlerin yapay zekâ ile kurduğu ilişki de farklı bir boyut kazandı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; ders çalışmaktan günlük planlamaya kadar birçok alanda kullanılan yapay zekâ uygulamaları, artık gençlerin duygusal sorunlarını paylaştığı ve destek aradığı bir mecra haline geliyor. Ancak uzmanlar, özellikle ergenlik dönemindeki bireylerin insan ilişkileri yerine yapay zekâya yönelmesinin yalnızlık, sosyal izolasyon ve duygusal gelişimde aksamalara yol açabileceği konusunda aileleri uyarıyor.

"GENÇLER TEKNOLOJİNİN ZARARLI YANLARINI GÖREMEYEBİLİYOR"

Günümüz gençlerinin teknolojik gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ettiğini ifade eden Pakman, ergenlik döneminin getirdiği heyecan ve merakın bazı risklerin fark edilmesini zorlaştırdığını belirtti.

Pakman, "Özellikle günümüzde gençlerimiz teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ediyor ve hayatlarının her alanında kullanmak için müthiş bir heves duyuyorlar. Ancak içinde bulundukları yaş döneminin o heyecanlı yapısını da kabul edersek bu durum, maalesef teknolojinin bazı zararlı yanlarını görmelerini veya düşünebilmelerini engelliyor." dedi.

"ÖDEVDE YASAK, DUYGULARDA SERBEST Mİ?"

Yapay zekânın eğitim alanında kullanımına yönelik uyarılar yapılırken, gençlerin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için bu teknolojilere yönelmesinin gözden kaçırıldığını belirten Pakman, dikkat çekici bir benzetmede bulundu. "Gençlerimize hep 'Sakın ödevlerini yapay zekâya yaptırma; bu hazırcılıktır, senin zihinsel gelişimine zarar verir' diye öğütlüyoruz." diyen Pakman, şöyle devam etti:

"Ancak aynı gençlerin, duygu dünyalarının en hassas olduğu, yetişkin kimliklerini oluşturma döneminde yaşadıkları ruhsal tıkanıklıkları aşmak veya sadece dertleşmek için bir insana değil, bir bilgisayar yazılımına sığındıklarını görüyoruz."

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