İstanbul merkezli yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Şüphelilerin Adli Tıp Kurumu’ndan alınan kan ve saç örneği raporları dosyaya girdi. İnceleme sonuçlarına göre uyuşturucu madde tespit edilen ve edilmeyen isimler netleşti.

Raporunda Uyuşturucu Madde Tespit Edilen İsimler

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan laboratuvar analizlerinde, aşağıdaki isimlerin test sonuçları pozitif çıktı:

Feyza Civelek

Onur Tuna

Özgür Deniz Cellat

Osman Haktan Canevi

Zehra Hanzade Gürkanlar

Fatma Uludan Gugu

Hakan Aydın

Mehmet Rahşan

Kübra İmren Siyahdemir

Yaşar Özdaş

Raporu Temiz Çıkan Ünlüler

Soruşturma kapsamında örnekleri incelenen ancak testlerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmayan isimler ise şunlar oldu:

Serenay Sarıkaya

Berkay Şahin

Mirgün Cabas

Tuğçe Postoğlu

Cansu Tekin

Gelişmeler Takip Ediliyor: Adli Tıp Kurumu'ndan gelen bu raporların ardından, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığının önümüzdeki günlerde iddianameyi tamamlaması ve şüpheliler hakkında açılacak davanın detaylarının netleşmesi bekleniyor.