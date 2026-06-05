İstanbul merkezli yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Şüphelilerin Adli Tıp Kurumu’ndan alınan kan ve saç örneği raporları dosyaya girdi. İnceleme sonuçlarına göre uyuşturucu madde tespit edilen ve edilmeyen isimler netleşti.
Raporunda Uyuşturucu Madde Tespit Edilen İsimler
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan laboratuvar analizlerinde, aşağıdaki isimlerin test sonuçları pozitif çıktı:
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Feyza Civelek
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Onur Tuna
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Özgür Deniz Cellat
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Osman Haktan Canevi
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Zehra Hanzade Gürkanlar
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Fatma Uludan Gugu
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Hakan Aydın
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Mehmet Rahşan
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Kübra İmren Siyahdemir
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Yaşar Özdaş
Raporu Temiz Çıkan Ünlüler
Soruşturma kapsamında örnekleri incelenen ancak testlerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmayan isimler ise şunlar oldu:
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Serenay Sarıkaya
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Berkay Şahin
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Mirgün Cabas
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Tuğçe Postoğlu
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Cansu Tekin
Gelişmeler Takip Ediliyor: Adli Tıp Kurumu'ndan gelen bu raporların ardından, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığının önümüzdeki günlerde iddianameyi tamamlaması ve şüpheliler hakkında açılacak davanın detaylarının netleşmesi bekleniyor.