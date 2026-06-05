Paylaşılan iddialara göre, dizinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör’ün yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından yapım şirketi ve kanal yönetiminin ortak kararıyla başarılı oyuncunun kadrodan çıkarılmıştı.

Feyza Civelek Hakkındaki İddia Gündeme Bomba Gibi Düştü

Kriz bununla da sınırlı kalmadı. Dizide 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek’in de testinde kokain çıktığı yönündeki iddialar sosyal medyada paylaşıldı.

"Anne" Melis Civelek Aynı Kararı Alacak mı?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler, dizinin usta senaristi ve aynı zamanda Feyza Civelek’in annesi olan Melis Civelek’e çevrildi. Doğukan Güngör için uygulandığı iddia edilen "kadrodan çıkarma" kararının, kendi kızı Feyza Civelek için de uygulanıp uygulanmayacağı izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir merak konusu oldu.