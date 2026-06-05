Sorkuncak mevkisi yakınlarında saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada Turgut Kuzal (56) idaresindeki 33 TK 366 plakalı otomobil ile Zekiye Hacıvelioğlu (43) idaresindeki 32 PC 792 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Enes Kuzal (23), Sabriye Kuzal (49) ve Mehmet Taşyaran'ın (73) yaralandığı, Turan Taşyaran'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.