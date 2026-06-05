Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 75 gündür tutuklu bulunan gazeteci İsmail Arı, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Arı hakkında "yanıltıcı bilgiyi yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamalarıyla toplam 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yoğun ilgi nedeniyle ilk duruşma salonunun yetersiz kalması üzerine yargılama, Ankara Adliyesi'ndeki 15. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı. Alkışlarla salona getirilen Arı'ya yaklaşık 40 avukat destek verdi.

Savunmasında tutuklanmasına gerekçe gösterilen haberlerinin arkasında olduğunu vurgulayan Arı, "Buraya sadece kendimi değil gazeteciliği savunmak için geldim. 75 gündür yatarı olmayan bir suçtan cezaevindeyim" dedi. Gazetecilik yaptığı için cezalandırıldığını savunan Arı, beraatini talep ederek "Gazetecilik suç değildir" ifadelerini kullandı.

Duruşmada gözaltı sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarını da dile getiren Arı, telefonuna hukuka aykırı şekilde el konulduğunu ve çıplak arama girişiminde bulunulduğunu öne sürerek ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Arı'nın savunmasının ardından avukatların beyanlarına geçildi. Avukatlar, yargılamanın gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yürütüldüğünü savunarak tutuklu gazetecinin tahliyesini talep etti.