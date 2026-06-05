Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından talep edilen kulüp başkanı ve yöneticilerine ait TC kimlik numaralarının yer aldığı liste, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ulaştı. TFF'nin listeyi detaylı inceleme yapılması amacıyla vakit kaybetmeden Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na gönderdiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden toplam 139 kulübün başkan ve yöneticileri mercek altına alınacak. Yaklaşık beş yıllık dönemi kapsayan araştırmada, 10 bine yakın kulüp başkanı ve yöneticisinin bahis oynayıp oynamadığı incelenecek.

Edinilen bilgilere göre inceleme sürecinin yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların ardından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından hazırlanacak raporun TFF'ye sunulacağı belirtildi.

Raporun federasyona ulaşmasının ardından bahis oynadığı tespit edilen başkan ve yöneticilerin isimlerinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Futbol camiası ise gözünü önümüzdeki haftalarda açıklanacak sonuçlara çevirmiş durumda.