Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kumar oynatarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen 4 farklı adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda 11 kişi suçüstü yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonda Silah, Altın ve Yüklü Miktarda Para Ele Geçirildi

İş yerlerinde yapılan aramalarda;

1 adet ruhsatsız tabanca,

15 adet çeyrek altın,

197 bin 400 TL nakit para,

5 bin dolar,

Çok sayıda kumar malzemesi

ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından ele geçirilen materyallere incelenmek üzere el konuldu.

4 Yıldır Aranan Şahıs da Yakalandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerden birinin yaklaşık 4 yıldır arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik Kameraları ve Gözcülerle Koruma Sağlamışlar

Yapılan incelemelerde, yasa dışı faaliyet gösteren iş yerlerinin güvenlik kameralarıyla sürekli izlendiği ve olası polis denetimlerine karşı dışarıda gözcü bulundurulduğu belirlendi. Ekipler, organizasyonun dikkat çekmemek amacıyla çeşitli yöntemler kullandığını tespit etti.

Kumar Oynatanlara Adli İşlem, Oynayanlara Para Cezası

Yakalanan şüpheliler hakkında “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı belirlenen kişilere ise ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandı.

Ankara’da Yasa Dışı Kumarla Mücadele Sürüyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yasa dışı kumar faaliyetlerine yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmelerinin önem taşıdığını vurguladı.