Ankara'da siyasi hareketlilik sürüyor. CHP'de bugün yaşanan gelişmeler gözleri hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem de CHP Genel Merkezi'ne çevirdi.

Edinilen bilgilere göre CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısını TBMM'de gerçekleştirmek istedi. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda CHP milletvekili saatler öncesinden grup salonuna giderek yerlerini aldı. Özgür Özel'in grup toplantısında kürsüye çıkacağının netleşmesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun programında değişikliğe gittiği öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını CHP Genel Merkezi'nde yapma kararı aldığı ifade edildi. CHP kulislerinde gün boyu süren hareketlilik Ankara siyasetinin gündemine otururken, hem Özgür Özel'in Meclis'te vereceği mesajlar hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezden yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

Parti içinde yaşanan gelişmelerin ardından gözler şimdi CHP Genel Merkezi'ne çevrilmiş durumda.