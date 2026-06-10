Kaza, sabah saatlerinde, 75'inci Yıl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Mümtaz Zeytinoğlu ile Firuz Kanatlı bulvarlarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı'nda Mustafa Parlak'ın kontrolünü kaybettiği 26 HS 356 plakalı buğday yüklü kamyon, Firuz Kanatlı Bulvarı'ndan gelip kavşakta bekleyen Yusuf Yıldırım (24) idaresindeki 06 FRB 502 plakalı beyaz eşya yüklü kamyona çarptı. Kazada sürücülerden Mustafa Parlak, kupası ezilen kamyonda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Mustafa Parlak, itfaiye ve sağlık görevlilerinin çalışmasıyla çıkarılıp, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Parlak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)