Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, 5-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Sarı-lacivertliler, kamp sürecinde Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında önemli rakiplerle karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe'nin hazırlık maçları programı şu şekilde:

  • 8 Temmuz 2026: Fenerbahçe – Admira Wacker (Raiffeisen Arena)
  • 11 Temmuz 2026: Fenerbahçe – Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)
  • 14 Temmuz 2026: LASK – Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)

Teknik heyet, yeni transferlerin uyumu ve takımın fiziksel seviyesini artırmak amacıyla kamp dönemini yoğun bir programla değerlendirecek. Fenerbahçe taraftarları da Avusturya kampında takımlarını yakından takip etme fırsatı bulacak.

Muhabir: HABER MERKEZİ