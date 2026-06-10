FIFA tarafından Dünya Kupası maçlarında görev alması için görevlendirilen Somalili hakem Omar Artan, 6 Haziran'da İstanbul Havalimanı'ndan aktarmalı olarak Türk Hava Yolları'nın (THY) seferiyle ABD'nin Miami kentine gitti. Ancak Miami Havalimanı'na inişinin ardından ABD makamları tarafından ülkeye kabul edilmeyeceği kendisine bildirildi.

Yaşanan gelişmenin ardından Omar Artan, THY'nin seferiyle yeniden İstanbul'a gönderildi. Dün saat 16.00 sıralarında Miami-İstanbul uçuşuyla Türkiye'ye gelen Somalili hakem, bir gün İstanbul'da konakladı.

Artan, bugün gece saatlerinde Somali'nin başkenti Mogadişu'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan deneyimli hakem, kısa bir açıklama yaparak, "FIFA ve Somali halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABD makamlarının Omar Artan'ın ülkeye girişine neden izin vermediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olay uluslararası spor kamuoyunda dikkat çekti. FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görev verilmesine rağmen ABD'ye alınmayan hakemin yaşadığı süreç, spor dünyasında tartışma konusu oldu.