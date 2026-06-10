Centenary Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, maçın henüz 7'nci dakikasında Malta savunmasından Gatt'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Milli takım, 38'inci dakikada Ece Türkoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkarırken, 53'üncü dakikada Selen Gül Altunkulak'ın kaydettiği golle skoru 3-0'a taşıdı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Türkiye, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Daha önce play-off oynamayı garantileyen milliler, bu sonuçla 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2'nci Grup'u 13 puanla ikinci sırada tamamladı.

Teknik heyet ve oyuncular, elde edilen sonuçla birlikte play-off öncesinde moral depolarken, ay-yıldızlı ekip Dünya Kupası hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.