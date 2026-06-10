TRT'den yapılan açıklamada, daha önce uluslararası spor organizasyonları için kullanılan frekans ayarlarını yapan izleyicilerin ise yeniden işlem yapmasına gerek olmadığı ifade edildi.

Dünya Kupası karşılaşmalarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağı vurgulanırken, izleyicilerin yayınlarda herhangi bir sorun yaşamaması için güncel uydu bilgilerinin kontrol edilmesi istendi.

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TRT'nin güncel frekans bilgileri

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 11794
  • Polarizasyon: V (Dikey)
  • Sembol Oranı: 30000
  • FEC: 3/4

TRT, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını TRT 1 ve TRT Spor kanalları aracılığıyla şifresiz ve kesintisiz şekilde futbolseverlerle buluşturacak.

Kaynak: AA