TRT'den yapılan açıklamada, daha önce uluslararası spor organizasyonları için kullanılan frekans ayarlarını yapan izleyicilerin ise yeniden işlem yapmasına gerek olmadığı ifade edildi.

Dünya Kupası karşılaşmalarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağı vurgulanırken, izleyicilerin yayınlarda herhangi bir sorun yaşamaması için güncel uydu bilgilerinin kontrol edilmesi istendi.

TRT'nin güncel frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını TRT 1 ve TRT Spor kanalları aracılığıyla şifresiz ve kesintisiz şekilde futbolseverlerle buluşturacak.