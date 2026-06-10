TRT'den yapılan açıklamada, daha önce uluslararası spor organizasyonları için kullanılan frekans ayarlarını yapan izleyicilerin ise yeniden işlem yapmasına gerek olmadığı ifade edildi.
Dünya Kupası karşılaşmalarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağı vurgulanırken, izleyicilerin yayınlarda herhangi bir sorun yaşamaması için güncel uydu bilgilerinin kontrol edilmesi istendi.
TRT'nin güncel frekans bilgileri
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 11794
- Polarizasyon: V (Dikey)
- Sembol Oranı: 30000
- FEC: 3/4
TRT, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını TRT 1 ve TRT Spor kanalları aracılığıyla şifresiz ve kesintisiz şekilde futbolseverlerle buluşturacak.
Kaynak: AA