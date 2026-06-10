Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin ödül töreni, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da yapıldı. Oscar, Emmy ve Cannes ödüllü yönetmenler, yapımcılar ve sanatçıların da katıldığı etkinlikte, turizm ve kültür temalı başarılı yapımlar ödüllendirildi.

Dünya Film Festivalleri Komitesi Başkanı Can Saraçoğlu, açılış konuşmasında festivalin 10 yıllık yolculuğuna değinerek, Türk kültürünü ve turizmini uluslararası alanda tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Saraçoğlu, İstanbul'da başlayan festivalin Kapadokya, Gaziantep, Antalya ve Efes'in ardından bu yıl Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilen Ankara'da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Festival kapsamında 35 farklı ülkeden yaklaşık 60 konuk Ankara'da ağırlandı. Saraçoğlu, ekim ayında Roma'da düzenlenecek Dünya Film Festivalleri Kongresi'nde de Türkiye'nin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımını sürdüreceklerini belirtti.

Festivalde ödül alan filmler

"Travel Films" kategorisinde Türkiye'den Halil Bekar'ın yönettiği "One Week in Kyrgyzstan" ödüle layık görüldü.

Diğer kategorilerde ödül kazanan yapımlar ise şöyle sıralandı:

Tourism Services: "Fun Starts With Us" (Polonya)

"Fun Starts With Us" (Polonya) TV Productions: "When The Mountains Turn Gold in Colorado" (ABD)

"When The Mountains Turn Gold in Colorado" (ABD) Tourism Companies: "Safety Guidelines of Azerbaijan Airlines" (Azerbaycan)

"Safety Guidelines of Azerbaijan Airlines" (Azerbaycan) Tourism Destinations: "Cappadoccia" (İtalya)

"Cappadoccia" (İtalya) Cultural Tourism: "The Legacy in Every Gesture" (Portekiz)

"The Legacy in Every Gesture" (Portekiz) Tourism Regional: "It's Where You Want Be" (Portekiz)

Jüri Özel Ödülü ise yönetmenliğini Andre Barros'un yaptığı "Ways To Say" filmine verildi.

Samal Yeslyamova'ya onur ödülü

Programın sonunda, Cannes Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu ödüllü Kazak oyuncu Samal Yeslyamova'ya festival organizasyonu adına onur ödülü takdim edildi.

Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun sahne aldığı törene, Ahmet Erbaş ile Mehmet Sezai Türk de katıldı.