Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kalibaf, İran’ın müzakere süreçlerinde diplomatik dili tercih ettiğini ancak gerektiğinde farklı tutumlar sergileyebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

“En iyi konuştuğumuz dile geçeriz” çıkışı

Kalibaf açıklamasında, söz konusu süreçlerde karşı taraflara mesaj niteliğinde şu ifadeleri kullandı:

“Diplomasi dilini tercih ediyoruz. Ancak diğer dilleri çok daha akıcı konuşuyoruz. Verdiğiniz sözleri tutmazsanız biz de en iyi konuştuğumuz dile geçeceğiz.”

Bu sözler, uluslararası kamuoyunda dolaylı bir uyarı ve diplomatik baskı mesajı olarak değerlendirildi.

İran’ın müzakere politikası tartışılıyor

Açıklama, İran’ın son dönemde yürüttüğü diplomatik temaslar ve müzakere süreçleri bağlamında yorumlanırken, uzmanlar mesajın “sert diplomasi” vurgusu taşıdığı görüşünde birleşiyor.

İran yönetimi, özellikle bölgesel güvenlik, nükleer müzakereler ve yaptırımlar konularında zaman zaman sert söylemlerle gündeme geliyor.