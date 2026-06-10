Duran, paylaşımında henüz hayatının baharında öğrencilerine eğitim vermek için görev yapan Aybüke Yalçın’ın, hain bir terör saldırısı sonucu şehit edilmesinin üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlattı. Genç öğretmenin eğitim aşkı, vatan sevgisi ve fedakârlığının unutulmadığını vurgulayan Duran, Aybüke Yalçın’ın hatırasının gönüllerde yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

Paylaşımında duygusal ifadelere yer veren Duran, “Ruhu şad, mekânı cennet olsun” sözleriyle şehit öğretmeni rahmet ve minnetle andı.

Terör saldırısında yaşamını yitiren Şenay Aybüke Yalçın, görev yaptığı bölgede öğrencilerine olan sevgisi ve mesleğine bağlılığıyla hafızalarda yer edinmişti.

Henüz ömrünün baharında, göz aydınlığımız olan çocuklarımıza rehber olmak için görev yapan öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ı hain terör saldırısında şehit edilişinin 9. yılında rahmetle ve duayla yâd ediyorum.



Aybüke Öğretmen’in aziz hatırası, eğitim aşkı ve vatan sevgisi… pic.twitter.com/z8HI6pvmlX — Burhanettin Duran (@burhanduran) June 9, 2026