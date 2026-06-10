TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, siyasi parti temsilcilerinin gündem dışı konuşmalarının ardından kanun teklifinin maddeleri görüşüldü. Kabul edilen düzenlemelerle birlikte teklifin birinci bölümündeki 15 maddenin görüşmeleri tamamlandı.

2/B Arazileri İçin Yeni Düzenleme

Kanun teklifiyle, geçmişte çeşitli nedenlerle iptal edilen bazı alanlarda yeniden 2/B uygulaması yapılabilmesine imkan tanınıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün incelemeleri sonucunda, ilgili şartları taşıdığı belirlenen alanlarda yeniden işlem yapılabilecek. Bu çalışmalar ikinci kadastro sayılmayacak ve devam eden davalarda mahkemeler bilgilendirilecek.

Karbon Yutak Ormanları Kurulacak

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından karbon yutak ormanları kurulacak. Bu ormanlar, sera gazlarının tutulmasına katkı sağlayacak. Kurulacak ve işletilecek alanlardan belirlenen kriterler doğrultusunda ücret alınabilecek. Uygulamaya ilişkin detaylar, İklim Değişikliği Başkanlığı'nın görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek.

AOÇ'nin Vergi Borçlarıyla İlgili Düzenleme

Teklif kapsamında, Atatürk Orman Çiftliği'ne ait taşınmazlar için geçmiş dönemlere ait bina ve arazi vergileri ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamlarının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor. Konuyla ilgili yargıya taşınan uyuşmazlıklarda da davaların düşürülmesi ve vekalet ücretine hükmedilmemesi planlanıyor.

HES'lerde Güvenlik Tedbirleri Artırılıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) ile ilgili düzenlemeyle, hidroelektrik enerji santrallerinde can ve mal güvenliğini tehdit eden durumların tespit edilmesi halinde işletmeci şirketlere süre verilerek gerekli önlemlerin alınması istenecek. Risklerin giderilmemesi durumunda müdahale edilerek yapılan masraflar ilgili şirketlerden tahsil edilecek.

Veteriner Hekimlere Yeni Disiplin Kuralları

Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hükümlerin ardından veteriner hekimlik mesleğine yönelik disiplin süreçleri yeniden düzenlendi. Buna göre disiplin soruşturmaları belirli süreler içerisinde başlatılacak ve sonuçlandırılacak. Savunma alınmadan ceza verilemeyecek. Meslekten men kararına rağmen faaliyet gösteren veteriner hekimlere ise 120 bin liradan 600 bin liraya kadar para cezası uygulanabilecek.

Genel Kurul Çalışmalarına Ara Verdi

Teklifin ilk bölümündeki maddelerin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi bir sonraki oturumda devam etmek üzere kapattı. Düzenlemelerin yasalaşması halinde tarım, ormancılık, enerji ve veterinerlik alanlarında önemli değişikliklerin hayata geçirilmesi bekleniyor.