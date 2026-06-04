Erimiş kuvars (fused silica) camdan üretilen disk, femtosaniye lazer teknolojisiyle çalışıyor. Araştırmacılar, verileri camın içine nano ölçekli yapılar halinde işleyerek geleneksel depolama yöntemlerinden çok daha dayanıklı bir sistem oluşturdu. "5D veri depolama" olarak adlandırılan teknoloji, verileri yalnızca üç boyutta değil; aynı zamanda polarizasyon ve yönelim gibi iki optik boyutta daha saklayabiliyor.

Yaklaşık 12 santimetre çapındaki tek bir cam disk, 360 TB veri kapasitesine ulaşabiliyor. Bu kapasite, yaklaşık 1 milyon saatlik yüksek çözünürlüklü videoya veya binlerce Blu-ray diske eşdeğer veri depolama anlamına geliyor.

Teknolojinin en dikkat çekici özelliği ise dayanıklılığı. Uzmanlara göre disk üzerindeki veriler, oda sıcaklığında yaklaşık 13,8 milyar yıl boyunca bozulmadan kalabilir. Ayrıca 190 dereceye kadar sıcaklığa dayanabilen cam disk; nem, radyasyon, manyetik alan ve elektromanyetik dalgalardan da büyük ölçüde etkilenmiyor.

İlk kez 2016 yılında Southampton Üniversitesi araştırmacıları tarafından duyurulan teknoloji üzerinde çalışmalar sürerken, bazı şirketler ve araştırma ekipleri prototipleri veri merkezi ölçeğinde test etmeye başladı. Uzun vadeli veri saklama ihtiyacı bulunan ulusal arşivler, kütüphaneler, bilimsel araştırma merkezleri ve bulut hizmet sağlayıcıları için teknolojinin önemli avantajlar sunabileceği belirtiliyor.

Henüz tüketici kullanımına sunulmayan cam disk teknolojisinin, gelecekte artan veri depolama ihtiyacına kalıcı çözümler getirmesi ve düşük enerji tüketimi sayesinde çevre dostu bir alternatif oluşturması bekleniyor.