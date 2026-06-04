Yangın, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tesisin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Patlamalar Paniğe Neden Oldu

Alevlerin yükseldiği tesiste yangın sırasında zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Çevrede yaşayan vatandaşlar, yükselen dumanları ve patlama seslerini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

İtfaiye Ekipleri Yangını Kısa Sürede Söndürdü

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, geri dönüşüm tesisinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerin ardından teknik ekiplerin raporu doğrultusunda yangının kesin nedeni netlik kazanacak.