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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Silivri Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma' 'rüşvet alma-verme', 'irtikâp', 'ihaleye fesat karıştırma', suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında , CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut dün evinde gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen Bulut, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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