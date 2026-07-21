Kentin taş fırınlarında pişen lezzetler, yerli halkın olduğu kadar kente gelen ziyaretçilerin de sofralarında ilk sırada yer alıyor. Gastronomi, şehrin turizm tanıtımında öne çıkan başlıklardan biri haline geldi. Kent mutfağının simgesi kabul edilen etli ekmek, ince açılan hamurun üzerine kıyma, soğan ve biber karışımının yayılmasıyla hazırlanıyor. Odun ateşli fırınlarda dakikalar içinde pişen lezzet, bir metreye yaklaşan boyutuyla dikkat çekiyor. Konya etli ekmeği, coğrafi işaret tescili bulunan ürünler arasında yer alıyor.

FIRIN KEBABI SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE HAZIRLANIYOR

Fırın kebabı, kuzu etinin taş fırınlarda saatlerce kendi yağında pişirilmesiyle hazırlanıyor. Geleneksel olarak öğle saatlerinde tüketilen kebap için işletmeler, etleri günün ilk saatlerinde fırına veriyor. Pide ekmeği üzerinde servis edilen lezzet, yumuşak dokusuyla kent dışından gelen ziyaretçilerin ilk tercihleri arasında bulunuyor.

Konya mutfağında düğün sofralarının açılışını bamya çorbası yapıyor. Küçük taneli bamyayla hazırlanan çorba, kentteki düğün menülerinin vazgeçilmez başlangıcı olarak biliniyor. Kent mutfağını konu alan etkinlikler ve gastronomiye ilişkin gelişmeler, Konya Haber gündeminde düzenli olarak yer buluyor.

TATLIDA İLK AKLA GELEN MEVLANA ŞEKERİ

Mevlana şekeri, kente gelen ziyaretçilerin dönüş yolunda en çok tercih ettiği hediyelik ürünlerin başında geliyor. Sade ve aromalı çeşitleriyle üretilen şeker, kentin tarihi çarşılarındaki tezgâhlarda satışa sunuluyor. Tirit ve sacarası gibi diğer yöresel lezzetler de kent mutfağının zenginliğini yansıtıyor.

Yöresel ürünlerin tanıtımına yönelik festivaller ve yarışmalar, kent genelinde ilgi görüyor. Bu etkinliklere ilişkin duyurular, Konya Haberleri sayfalarından takip edilebiliyor. Gastronomi alanındaki zenginlik, Konya yerel haber gündeminde sık sık yer bulan turizm çalışmalarıyla destekleniyor.

Kentteki lokantaların önemli bölümü, etli ekmek ve fırın kebabını geleneksel yöntemlerle hazırlamayı sürdürüyor. Ustadan çırağa aktarılan pişirme teknikleri, lezzetlerin özgün karakterinin korunmasında belirleyici rol oynuyor. Konya mutfağı, sahip olduğu bu birikimle Türkiye'nin gastronomi haritasındaki güçlü konumunu koruyor.