Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında hazırlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı. Kılavuzla birlikte milyonlarca aday için üniversite tercih süreci de resmen başladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adayların tercih işlemlerini 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini bildirdi. Ersoy, tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini belirterek, tüm adaylara başarı dileğinde bulundu.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından erişime açılan kılavuzda, devlet ve vakıf üniversitelerinin ön lisans ve lisans programları, kontenjanlar, özel koşullar ve yerleştirme esasları yer alıyor. Adaylar, tercihlerini puanlarından ziyade başarı sıralamalarını dikkate alarak yapabilecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Adaylar tercih süresi boyunca listelerinde değişiklik yapabilecek, ancak işlemlerin 10 Ağustos tarihinde sona ereceği bildirildi.