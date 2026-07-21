CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, partide uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlatan Bakan, kararın hem kendisi hem de ailesi açısından zor olduğunu ifade etti.

Bakan açıklamasında, mahalle delegeliğinden il ve kurultay delegeliğine, belediye meclis üyeliğinden milletvekilliğine kadar birçok görev üstlendiğini belirterek, Genel Başkan Yardımcılığı, Parti Meclisi üyeliği ve Gölge Kabine'de İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunduğunu söyledi.

Ailesinin tamamının CHP üyesi olduğunu vurgulayan Bakan, "Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye. Kayınvalidem, kayınpederim üye. Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok. Ailem için çok zor. Benim için çok zor. Ama bu bir son değil." ifadelerini kullandı.

Murat Bakan, açıklamasında CHP'nin ilke ve değerlerini yaşatmaya devam edeceğini belirterek, "Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz." dedi.

Bakan'ın istifası, Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'nda yeni siyasi parti kurulacağını açıklamasının ardından CHP'den gelen ilk milletvekili istifası olarak kayıtlara geçti.