Terörle mücadelede görev alan er gazileri, kendilerine emsal teşkil eden özlük haklarından yararlanmak ve yaşadıkları hak kayıplarının giderilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Gaziler, Ankara’nın sabahın erken saatlerinde başlayan soğuğuna rağmen Güvenpark’taki nöbetlerini sürdürüyor. Nöbetlerinin 11’inci gününde sosyal medya üzerinden açıklama yapan gaziler, “Vatan için nöbet tuttuk, bugün emsal özlük haklarımız için mücadelemizi sürdürüyoruz. Sessizliğimiz değil, adalet talebimiz duyulsun” ifadelerini kullandı.

Güvenpark’ta bir araya gelen gaziler, taleplerinin karşılanmasını ve yetkililerin sorunlarına çözüm üretmesini bekliyor.