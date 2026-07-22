Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kabaiş’in üzerinden çıkarıldığı belirtilen kıyafetlerin hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından incelendiği bildirildi.

Rojin Kabaiş’in Kıyafetleri İki Ayrı Kurumda İncelendi

Adalet Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan ve “Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerden DNA örneği alınmadığı” yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Açıklamada, kıyafetlerin ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildiği, burada yapılan biyolojik incelemeler sonucunda rapor hazırlandığı ifade edildi. Daha sonra kıyafetlerin Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine sevk edildiği ve detaylı incelemelerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kıyafetlerden Çok Sayıda Biyolojik Örnek Alındı

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından yapılan incelemelerde, Rojin Kabaiş’e ait olduğu belirtilen iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alındığı aktarıldı.

Alınan örnekler üzerinde şu analizlerin yapıldığı belirtildi:

Görsel leke incelemesi,

Kan ve insan kanı araştırması,

Menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi,

Otozomal STR DNA analizi,

Y-STR DNA analizleri.

Bakanlık: “DNA Örneği Alınmadığı İddiası Gerçeğe Aykırıdır”

Adalet Bakanlığı açıklamasında, “Rojin Kabaiş’in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı” iddiasının açıkça gerçeğe aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizlerinin yapıldığı belirtilerek, devam eden soruşturma sürecinde doğruluğu teyit edilmemiş ve yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesi istendi.

Rojin Kabaiş Soruşturmasında Son Durum

Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, soruşturma kapsamında yürütülen kriminal ve adli tıp incelemelerine ilişkin kamuoyundaki tartışmalara yanıt niteliği taşıdı.