Yapılan resmi açıklamaya göre deneyimli futbolcu, 2027-2028 sezonunun sonuna kadar Galatasaray forması giymeye devam edecek.

Lemina: "Burada Çok Mutluyum"

Sözleşme yenilemesinin ardından kulüp televizyonuna konuşan Mario Lemina, Galatasaray'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Tecrübeli futbolcu, kulüp başkanına ve yönetimine teşekkür ederek kendisine duyulan güvenin karşılığını sahada vermeye çalışacağını ifade etti. Taraftarların sevgisinin kendisi için büyük anlam taşıdığını söyleyen Lemina, yeni sezonda da aynı mücadeleyi sürdürerek takımın başarılarına katkı sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

Hedef Yeni Şampiyonluklar

Galatasaray yönetimi de Lemina'nın takım için önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı. Kulüp yetkilileri, deneyimli orta saha oyuncusunun son yıllardaki şampiyonluklarda önemli rol oynadığını belirtirken, yeni sezonda da takımın en önemli isimlerinden biri olacağına dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadroyla mücadele etmeyi hedefliyor.

Mario Lemina'nın Galatasaray Performansı

Mario Lemina, orta sahadaki mücadeleci yapısı, top kazanma becerisi ve tecrübesiyle Galatasaray'ın önemli isimleri arasında yer alıyor. Teknik heyetin vazgeçilmez oyuncularından biri olan Gabonlu futbolcu, yeni sözleşmesiyle birlikte kulüpte uzun yıllar görev yapmayı amaçlıyor.

Kulübün sözleşme uzatma kararı, taraftarlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.