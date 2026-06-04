Ay-yıldızlı ekip, Hacıosmanoğlu’nun saha ziyaretinin ardından teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalışmalarına başladı. Yoğun tempoda geçen idmanda oyuncuların fiziksel ve taktiksel hazırlıklarına odaklanıldığı belirtildi.

ABD’nin Miami kentinde sürdürülen kamp, takımın turnuva öncesi son hazırlık sürecinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

A Milli Takım’ın hazırlık kampında moral ve motivasyonun yüksek olduğu gözlenirken, teknik ekibin oyuncuların performansını yakından takip ettiği öğrenildi.