Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında durumundan şüphelendikleri 34 NCR 830 plakalı otomobili Göre beldesi girişinde durdurdu. Araçta bulunan Fırat S. ve İlhan Ç.'nin üst aramaları ile araçta yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Şüpheliler, polis ekiplerine İstanbul'dan Nevşehir'e arkadaşlarını ziyaret etmek amacıyla geldiklerini söyledi.

Bugün saat 18.30 sıralarında ise Lise Caddesi üzerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, daha önce kontrol edilen 34 NCR 830 plakalı otomobilin terk edilmiş ve çalışır vaziyette olduğu tespit edildi.

Karşılıklı Silahlar Konuştu

Olay sırasında bölgede bulunan Metin K. (44), polis ekiplerine verdiği ifadede, söz konusu araçtan inen iki kişinin kendisine tabanca ile ateş açtığını, kendisinin de silahla karşılık verdiğini belirtti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında şüphelilerin kaçış güzergahları tek tek incelendi. Yapılan araştırmalar sonucunda İlhan Ç.'nin bir akaryakıt istasyonundan kaçıp bir alışveriş merkezinin otoparkına saklandığı belirlendi.

AVM Otoparkında Araç Altında Yakalandı

AVM otoparkında arama yapan ekipler, İlhan Ç.'yi bir aracın altında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

Diğer şüpheli Fırat S.'nin ise olay sonrası otobüsle Kayseri'ye gitmeye çalıştığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Fırat S. da yakalanarak gözaltına alındı.

3 Kişi Gözaltında

Silahlı kavganın ardından gözaltına alınan Metin K., İlhan Ç. ve Fırat S. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.