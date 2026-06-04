Milli futbolcu Arda Güler, La Liga'nın 28'inci haftasında oynanan ve Real Madrid'in Elche CF'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada unutulmaz bir gole imza attı. Mücadelenin 89'uncu dakikasında kalecinin önde olduğunu fark eden genç oyuncu, kendi yarı sahasından yaklaşık 70 metre mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Futbolseverlerin büyük beğenisini kazanan bu gol, sezon boyunca atılan goller arasında yapılan değerlendirme sonucunda La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Henüz 21 yaşında olan Arda Güler, bu ödülle yeteneğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

La Liga, sezonun en iyi golü ödülünü resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda Arda Güler'in Elche karşısında attığı golün görüntülerine yer verilirken, genç futbolcunun başarısı kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Real Madrid'de başarılı bir sezon geçiren Arda Güler, gösterdiği performans ve attığı kritik gollerle hem takımının hem de Türk futbolseverlerin gururu olmaya devam ediyor.