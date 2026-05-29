Olay, akşam saatlerinde Altındere Gündoğan Mahallesi'nde yaşandı. Ormanda dolaşan İ.D.D. dengesini kaybedip kayaların arasına düşerek yaralandı. Düştüğü yerde sıkışan İ.D.D.'nin yanında bulunan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan İ.D.D.'yi sıkıştığı yerden çıkartırken, ormanda tarım aracının olduğu alana kadar sedye ile taşıdı. Patpat olarak bilinen tarım aracıyla ambulansın yanına götürülen İ.D.D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatıldı.