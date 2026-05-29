Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünde oturan İnce Ailesi, çocukları Aybüke İnce'den bir süre haber alamayan evlerinin çevresinde arama yaptı. Ancak çocuğu bulamayan aile bunun üzerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbar ile Alamettin Yaylası mevkisine Yozgat ve Kayseri'den takviye jandarma, polis, AFAD, orman işletme müdürlüğü ile gönüllülerden oluşan ekip sevk edildi. Bölgeyi abluka altına alan ekiplerin Aybüke'yi bulmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Yozgat Valiliğinden konuya ilişkin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda evinden uzaklaşan Aybüke İnce'nin bulunması için geniş çaplı arama çalışması yürütüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

'Valiliğimiz koordinasyonunda, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı komando, JASAT ve asayiş timlerimiz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, Yozgat AFAD ekiplerimiz ve AFAD gönüllülerimiz, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Kayseri JAK ve komando timlerimiz, Kayseri AFAD ekiplerimiz ile çok sayıda gönüllü vatandaşımızın katılımıyla başlatılan arama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarda görev alan ekiplerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yavrumuzun sağ salim bulunması için devletimizin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarımız kesintisiz sürecektir.' (DHA)