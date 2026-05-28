Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kılınç Zeytuneli (75), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Reyhanlı-Antakya kara yolunda meydana geldi. U.T. (28), yönetimindeki 31 AFN 064 plakalı otomobil, Kılınç Zeytuneli idaresindeki 31 ACD 034 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrilirken, devrilen motosikletin sürücüsü Zeytuneli de metrelerce savruldu.

Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran Zeytuneli'ni kalp masajı ile hayata döndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü U.T., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Zeytuneli'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.