International Peace Prize ödüllü, Nobel Barış Ödülü adayı ve dünyaca ünlü yazar Akif Manaf, uluslararası barışa ve ülkeler arası diyaloğa sunduğu katkılar nedeniyle Nijerya Topluluğu Derneği tarafından “Nijerya-Türkiye Dostluk ve Barış Ödülü”ne layık görüldü.

Ödül, Nijerya Topluluğu Derneği Başkanı Prince Emre Magboh tarafından takdim edildi. Magboh yaptığı açıklamada, “İnsanlık adına yaptığınız çalışmalar ve dünyaya barış mesajı taşıdığınız için teşekkür ediyoruz. Türkiye’deki Nijerya Topluluğu Derneği olarak bu anlamlı ödülü size sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ödül töreni öncesinde Akif Manaf, “Barış Psikolojisi” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören etkinlikte barış, dayanışma ve toplumsal bilinç konuları ele alındı.

Manaf, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok barış ödülüne layık görülürken; Fransa merkezli International Peace Prize ve İsveç merkezli Global Peace Prize ödülleriyle de uluslararası alanda dikkat çekmişti.

Törende konuşan Akif Manaf ise, “Barış; anlayış, eşitlik, adalet ve kardeşlik demektir. Gerçek barış süreci, toplumlar arasında dostluk ve dayanışmanın güçlenmesiyle mümkündür” ifadelerini kullandı.

Akif Manaf’ın çalışmaları yalnızca teorik değil, uygulamaya dönük projeleriyle de öne çıkıyor. “Barış Psikolojisi” kitabının yanı sıra “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi”, “Barış Sanatı Programı” ve “Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü” gibi projelerle dünya barışına katkı sunmayı sürdürüyor.