Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı’nın her yıl düzenlediği “En İyi Turizm Köyü” programı kapsamında Türkiye’den aday gösterilen yerleşimler netleşti. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe Köyü, 2026 yılı için Türkiye’yi temsil edecek köyler arasında yer aldı.

Kültürel mirasını koruyan, doğayla uyumlu turizm anlayışını benimseyen ve yerel kalkınmayı destekleyen köylerin değerlendirildiği programda Adatepe, sahip olduğu özgün kimliğiyle öne çıktı.

Kaz Dağları’nın eteklerinde konumlanan köy, Osmanlı ve Rum mimarisinin izlerini taşıyan taş evleri, dar sokakları ve korunmuş yapısıyla dikkat çekiyor. Yıllar içinde restore edilerek turizme kazandırılan Adatepe, bugün hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline gelmiş durumda.

Tarihi geçmişi antik dönemlere kadar uzanan köy, doğal güzellikleriyle olduğu kadar kültürel zenginliğiyle de öne çıkıyor. Özellikle zeytincilik geleneği, bölgenin yerel yaşamını şekillendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre bu adaylık, Türkiye’nin kırsal turizmdeki potansiyelini uluslararası alanda görünür kılacak önemli bir adım. Programın sonuçlarının yıl sonunda açıklanması beklenirken, Adatepe’nin listeye girmesi halinde köyün küresel tanıtım gücünün artacağı ifade ediliyor.

Adatepe’nin adaylığı, sadece bir köyün değil, Türkiye’nin doğa, tarih ve kültürle iç içe turizm anlayışının da dünyaya sunulması olarak değerlendiriliyor.