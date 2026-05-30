KALE GECE DE ZİYARET EDİLEBİLECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'nın önemli tarihi ve turistik merkezlerinden Ankara Kalesi'nde kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirdi. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bölgenin aydınlatma altyapısı yenilendi.

Yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla Ankara Kalesi, gece saatlerinde de daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuştu. Böylece ziyaretçilerin tarihi alanı günün her saatinde rahatlıkla gezebilmesinin önü açıldı.

YÖNLENDİRME VE OTOPARK DÜZENLEMESİ

Kale içerisinde ziyaretçilerin yön bulmasını kolaylaştırmak amacıyla illüstrasyon haritası hazırlanırken, çeşitli noktalara yaya yönlendirme levhaları yerleştirildi. Düzenlemelerin özellikle yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi daha rahat keşfetmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Öte yandan araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni otopark alanları oluşturuldu. Yapılan düzenlemelerle ziyaretçilerin araçlarını daha güvenli ve düzenli alanlarda park edebilmesi sağlandı.

SURLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

ABB ekipleri, Ankara Kalesi surlarında yaşanabilecek olası kazalara karşı da yeni önlemler aldı. Zindan Kale Burçları'nda tarihi dokuya zarar vermeyecek şekilde korkuluklar yerleştirildi.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan uyarı levhalarıyla desteklenen uygulamanın, ziyaretçi güvenliğini artırması amaçlanıyor.

402 NUMARALI HATLA TARİHE KOLAY ULAŞIM

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu 402 numaralı Başkent Kültür Turu Hattı da Ankara Kalesi'ne ulaşımı kolaylaştırıyor.

Anıtkabir, Ulus Meydanı, Hamamönü ve Ankara Kalesi gibi tarihi noktaları birbirine bağlayan hat, metro, Ankaray ve Başkentray ile entegre şekilde çalışıyor. Haftanın yedi günü 10.00-18.00 saatleri arasında ring seferleri yapan hatta vatandaşlar Ankara Kart veya temassız kredi kartıyla standart toplu taşıma tarifesi üzerinden seyahat edebiliyor. Araçların anlık konumu ise EGO Cepte uygulamasından takip edilebiliyor.