Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 14.00'te Güvenpark'ta vatandaşlar ve partililer ile paylaşacak.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Başkentlileri bayramlaşmaya çağırdı, "hazırız, bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Akdoğan yaptığı paylaşımda, "'Yokluk, hayal gücünün en verimli toprağıdır' sözünü doğrular seçim otobüsünün icadı. Mucidi ise Rahşan Ecevit’tir. Tam da bugün 14.00’te Güvenpark’ta olduğu gibi o tarihlerde de bir çok şeye ihtiyaç vardır. Sahne kurulacak, ses sistemi gelecek, mitingin olduğu yere seyahat edilecek… Ancak tam da bugün olduğu gibi imkanlar kısıtlıdır. Bazı fikirler ancak imkânsızlıkların gölgesinde filizlenir denir ya. Seçim otobüsü de imkansızlıklar içinde filizlenmiş bir fikirdir. Elindekiler tükendiğinde, aklındakiler çoğalmaya başlar. İşte bu, imkan yokluğunda çoğalmış bir fikirdir. Şimdi bizim de imkanlarımız yok denecek kadar az. Bugün Güvenpark’a kim geliyorsa kendi imkanları ile geliyor. İmece kültürü büyüyor. Onları Kızılay’da karşılayanlar da aynı imkansızlıklarla ama güçlü bir kararlılıkla hazırlanıyor. Tıpkı yarım asır önce olduğu gibi. Sahne kurulacak, ses sistemi gelecek, mitingin olduğu yere seyahat edilecek… Bunlar için olanak bugün de yoksa, yine Rahmetli Ecevitler’in icadı devreye girecek… Hazırız… Bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

