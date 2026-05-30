İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü kapsamında Üsküdar Sahili’nde düzenlenen havai fişek gösterisi, dron ile havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı üzerinde oluşan renkli kareler, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Boğaz’da Geceyi Aydınlatan Havai Fişekler

Kutlamalar kapsamında İstanbul genelinde gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlenirken, akşam saatlerinde Üsküdar Sahili’nde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi yoğun ilgi gördü. Boğaz hattında art arda patlayan havai fişekler geceyi adeta gündüze çevirdi.

Kız Kulesi Eşliğinde Kartpostallık Görüntüler

Gün batımıyla birlikte Kız Kulesi çevresinde oluşan manzara, izleyenlere kartpostallık görüntüler sundu. Vatandaşlar, ortaya çıkan renkli anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

Dron ile Havadan Görüntülendi

Üsküdar Sahili’nde oluşan yoğunluk ve Boğaz üzerindeki ışık gösterisi, dron çekimleriyle havadan da kaydedildi. Ortaya çıkan görüntüler, İstanbul’un fethinin yıl dönümü kutlamalarına görsel bir zenginlik kattı.