“Taşacak Bu Deniz” dizisindeki Eleni rolüyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Ava Yaman, başrolünde yer alacağı “Dokunmadan Aşk” filminden son anda çekildi. Hüseyin Eken imzalı yapımda Su karakterini canlandırması planlanan Yaman’ın projeden ayrılması yapım ekibinde şaşkınlık yarattı.

SET PLANI HAZIRLANMIŞTI

Konya’da çekilmesi planlanan film için tüm hazırlıkların tamamlandığı, set kurulumunun ve oyuncu kadrosunun netleştiği öğrenildi. Erkek başrol Meram karakteri için ise Demirhan Demircioğlu ile anlaşma sağlanmıştı.

KARİYER GEREKÇESİYLE AYRILIK

Kulis bilgilerine göre Ava Yaman’ın menajerliğini üstlenen babası Ali Yaman, “Taşacak Bu Deniz” dizisinin yapım şirketiyle görüştü. Görüşmede genç oyuncunun kariyer planlaması açısından film projesinin erken olduğu değerlendirilerek projeden çekilme kararı alındı.

FİLM ERTELENDİ, TAZMİNAT GÜNDEMDE

Yaşanan gelişmenin ardından Hüseyin Eken’in film ekibinin zor durumda kaldığı ve projenin ertelendiği iddia edildi. Sözleşme süreci nedeniyle Ava Yaman cephesinin cezai şart kapsamında tazminat ödemesi gündeme geldi.