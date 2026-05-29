Tabii platformunda yayınlanacak olan ve SO Medya imzası taşıyan “Çırak” dizisi, yeni sezon hazırlıklarıyla gündeme geldi. Yapımcılığını Serdar Öğretici’nin üstlendiği dizinin çekimlerinin haziran ayı ortasında başlaması planlanıyor.

Senaryosunu Ozan Akbaba ile Birol Tezcan’ın kaleme aldığı ve başrolünde Ozan Akbaba’nın yer aldığı yapım, yeni sezonda da dikkat çeken isimleri kadrosunda buluşturuyor.

Kadro Güçleniyor

Damla Sönmez’in yer aldığı eski kadro yeni sezonda da devam ederken, projeye daha önce Gonca Cilasun’un katıldığı açıklanmıştı. “Uzak Şehir” dizisindeki “Sadakat” karakteriyle dikkat çeken Cilasun, “Nigar Komiser” rolüyle “Terekeme” karakterinin peşine düşecek.

Emir Benderlioğlu “Ejder” Rolünde

Dizinin konuk oyuncu kadrosuna ise sürpriz bir isim dahil oldu. “Yeraltı” dizisindeki “Yavuz” karakteriyle tanınan Emir Benderlioğlu, “Çırak” dizisinde “Ejder” karakterine hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu’nun oturduğu dizinin Kars ve İstanbul’da çekileceği, 10 bölüm olarak planlandığı ve çekimlerin ağustos ortasında tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi.