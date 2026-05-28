2025 yılı ve 2026’nın ilk yarısı televizyon ve dizi sektörü açısından ekonomik zorluklarla geçti. Reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle birçok kanalda yeni bölüm yayınlarında aksama yaşanırken, bazı haftalarda yeterli reklam toplanamadığı için tekrar bölümleri ekranlara geldi. Artan maliyetler nedeniyle yeni dizi üretiminde de ciddi düşüş yaşandı.

Dizi Bölüm Maliyetleri 30 Milyon TL’yi Aştı

Sektörde yaşanan ekonomik daralma, özellikle yapım maliyetlerini doğrudan etkiledi. Yeni bir dizinin bölüm maliyetinin 30 milyon TL’yi geçtiği belirtilirken, televizyon kanallarının yeni projeler için ayırabildiği bütçenin yaklaşık 24 milyon TL seviyesinde kaldığı ifade edildi. Bu nedenle birçok kanal, riskli yeni projeler yerine mevcut dizilerle yola devam etme kararı aldı.

TRT Yeni Sezonda 4 Diziyle Yoluna Devam Edecek

Yeni yayın dönemine toplam 12 dizinin taşınacağı öğrenilirken, en avantajlı kanalın ise TRT olduğu belirtildi. Kanal, dört iddialı yapımını 2026 Eylül sezonunda da ekranlarda tutacak.

TRT’nin devam edecek dizileri şöyle sıralandı:

Mehmed Fetihler Sultanı – 4. sezon

Gönül Dağı – 7. sezon

Taşacak Bu Deniz – 2. sezon

Teşkilat – 7. sezon

Özel Kanallarda Devam Kararı Alan Diziler

Özel televizyon kanalları da reyting başarısı yakalayan yapımlarını yeni sezona taşımaya hazırlanıyor.

atv: A.B.İ

Show TV: Kızılcık Şerbeti

Star TV: Sevdiğim Sensin ve Çirkin

NOW: Halef ve Yeraltı

Kanal D: Uzak Şehir ve Güller ve Günahlar

Öte yandan Arka Sokaklar dizisinin geleceğinin ise sezon sonunda oluşacak ekonomik koşullara göre netleşeceği öğrenildi.

Kanallar Riskten Kaçıyor

Sektör temsilcileri, yükselen prodüksiyon giderleri ve azalan reklam gelirleri nedeniyle televizyon kanallarının artık daha temkinli hareket ettiğini belirtiyor. Bu nedenle yeni sezonda ekranlarda daha az yeni proje, daha fazla devam eden yapımın yer alması bekleniyor.