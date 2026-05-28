Apple, iPhone kullanıcılarının güvenliğini artıracak yeni “çalınma koruması” özelliğini devreye almaya hazırlanıyor.

Yeni güvenlik özelliği kapsamında iPhone’lar; sensörler, hareket verileri ve konum bilgilerini analiz ederek olağan dışı durumları tespit edebilecek. Özellikle cihazın aniden kullanıcıdan uzaklaşması, hızlı hareket etmesi veya alışılmadık bir konuma götürülmesi gibi senaryolar sistem tarafından riskli davranış olarak değerlendirilecek.

Apple’ın geliştirdiği teknoloji, kapkaç vakalarında saniyeler içinde devreye girerek cihazı otomatik şekilde koruma moduna alacak. Böylece hırsızların telefondaki kişisel verilere erişmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mesajlar ve özel bilgiler korunacak

Çalınma tespit edildiğinde iPhone kendini anında kilitleyecek ve Face ID ya da şifre doğrulaması olmadan cihazdaki hassas verilere erişim engellenecek. Mesajlar, fotoğraflar, banka uygulamaları, kayıtlı şifreler ve özel dosyalar güvenlik katmanıyla korunacak.

Teknoloji uzmanları, yeni sistemin özellikle büyük şehirlerde artan telefon hırsızlıklarına karşı önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Kullanıcıların cihazlarını uzaktan takip edebilmesi ve verilerini koruyabilmesi için ek güvenlik araçlarının da sistemle birlikte daha aktif hale gelmesi bekleniyor.