Teknoloji dünyasında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Apple’ın, yıllar önce çevresel gerekçelerle iPhone kutularından çıkardığı şarj adaptörünü yeniden kullanıcılara sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Şirket, 2020 yılında aldığı kararla iPhone kutularından şarj cihazını çıkararak hem maliyetleri düşürmeyi hem de elektronik atıkları azaltmayı hedeflediğini açıklamıştı. Ancak bu karar, özellikle yeni kullanıcılar açısından ek maliyet oluşturduğu gerekçesiyle sık sık eleştirilmişti.

Son ortaya atılan iddialara göre Apple, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve artan eleştirileri azaltmak amacıyla bu kararını gözden geçiriyor. Eğer değişiklik hayata geçirilirse, yeni iPhone modellerinin kutularında yeniden şarj adaptörü yer alabilir.

Kullanıcı tepkileri etkili olabilir

Uzmanlara göre Apple’ın bu yönde bir adım atmasında kullanıcı geri bildirimleri önemli rol oynuyor. Özellikle farklı ülkelerde tüketici hakları ve rekabet kurallarına ilişkin tartışmaların da şirket üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, iddianın gerçekleşmesi halinde Apple’ın kutu içeriği politikasında önemli bir geri dönüş yaşanmış olacak.