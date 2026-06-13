Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, gerekli kontrollerin ardından okul binalarına alındı. Öğrenciler sınav salonlarında yerlerini alırken, aileler ise okul bahçelerinde ve okul çevresinde heyecanla bekleyişlerini sürdürdü.

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen sınavda öğrenciler, istedikleri liselere yerleşebilmek için ter döküyor. Sınav süresince okul çevrelerinde sessizliğin korunmasına özen gösterilirken, veliler çocuklarının sınavdan başarılı sonuçlarla ayrılması için dua etti.

LGS merkezi sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler, sınava ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaşacak.