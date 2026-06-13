Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, sezonun bölgesel savaşların gölgesinde başladığını ancak yaz aylarında turizm hareketliliğinin hız kazanacağını söyledi. İnsanların tatil yapma isteğinin devam ettiğini belirten Yavuz, “Bir tutam güneş, birkaç gün huzur ve biraz deniz için insanlar yine yollara düşüyor. Zayıf başlayan sezon, önümüzdeki beş ayda kayıplarını telafi edecektir” dedi.

Türkiye’nin son yıllarda çevresindeki krizlere rağmen turizmde güçlü konumunu koruduğunu ifade eden Yavuz, doğru politikalar sayesinde savaşların sektöre etkisinin büyük ölçüde sınırlandığını dile getirdi.

Yıl sonuna ilişkin beklentileri de paylaşan Yavuz, mevcut tablonun korunması halinde Türkiye’nin 55 ila 60 milyon, Antalya’nın ise yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırlayabileceğini söyledi. Akdeniz havzasında rekabetin sürdüğünü belirten Yavuz, İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa ve Yunanistan’ın yanı sıra Adriyatik kıyılarının da yoğun talep görmeye devam edeceğini kaydetti. Bulgaristan, Arnavutluk, Mısır ve Tunus’un da sezonun öne çıkan destinasyonları arasında yer alacağını ifade etti.

Geçen yılın verilerine göre haziran ayında 6,8 milyon, temmuzda 8,4 milyon, ağustosta 8,1 milyon, eylülde 7,5 milyon ve ekimde 6,5 milyon olmak üzere beş aylık dönemde toplam 37 milyon turist Türkiye’yi ziyaret etti. Bu rakam, geçen yıl ülkeye gelen toplam turist sayısının yaklaşık yüzde 63’ünü oluşturdu.

Yavuz, bu yıl söz konusu dönemde turist sayısının 40 milyona ulaşmasını beklediklerini belirterek, geçen yıl haziran-ekim döneminde Türkiye’ye gelen turistlerin yüzde 27’sinin Antalya’yı, yüzde 25’inin ise İstanbul’u tercih ettiğini söyledi. Antalya ve İstanbul’un ardından Muğla ve İzmir’in en çok ziyaretçi çeken destinasyonlar arasında yer aldığı bildirildi.