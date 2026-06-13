Özşen Maden işçileri, haklarını alamadıkları gerekçesiyle sürdürdükleri direnişin 25. gününde eylemlerini sertleştirdi. İşçiler, kendilerini maden ocağında yeraltına kapatarak açlık grevine başladı.

İşçiler yaptıkları açıklamada, “Haklarımız verilinceye kadar çıkmıyoruz. Ya saygın bir uzlaşı ya da tavizsiz direniş” ifadelerini kullandı. Eylemin ne kadar süreceği ve taraflar arasında görüşme yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, madencilerin yeraltındaki direnişi devam ediyor.