Son iki yıldır iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan Edirneli çiftçiler, bu sezon zamanında gerçekleşen yağışlarla birlikte buğday hasadında yüksek verim elde etti. Trakya genelinde hasadın büyük ölçüde tamamlandığını belirten Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç, bu yıl buğday veriminin bölge ortalamasında dekar başına 500-550 kilogram seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

Trakya'da Buğday Hasadı Yüzde 95 Seviyesine Ulaştı

Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) Başkanı Şafak Kırbiç, Edirne ve Trakya genelinde buğday hasadının yüzde 90-95 oranında tamamlandığını söyledi.

Kırbiç, bazı bölgelerde çok yüksek verimler elde edildiğini ancak bunların lokal sonuçlar olduğunu belirterek, genel ortalamanın 500-550 kilogram bandında oluşacağını ifade etti. Verimlerin toprak yapısı, yağış miktarı ve bölgesel iklim şartlarına göre farklılık gösterebildiğini de sözlerine ekledi.

Yağışlar Buğday Verimini Artırdı

Geçtiğimiz sonbahardan mart ayına kadar Trakya'da metrekareye yaklaşık 450 kilogram yağış düştü. Kış ve ilkbahar döneminde gerçekleşen düzenli yağışlar hem tarım arazilerindeki nem seviyesini artırdı hem de barajların doluluk oranlarını yükseltti.

Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bölgedeki tarımsal sulama imkanları da güçlenirken, bu gelişmeler buğday üretimine olumlu katkı sağladı.

Ayçiçeğinde de Verimli Sezon Beklentisi

Şafak Kırbiç, bu yıl alınan kış yağışlarının ayçiçeği üretimini de olumlu etkileyeceğini belirtti.

Yağışlar nedeniyle ekim döneminde kısa süreli gecikmeler yaşandığını ifade eden Kırbiç, bitkilerin mevcut su rezervleri sayesinde gelişimini sağlıklı şekilde sürdürdüğünü söyledi. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışların gerçekleşmesi halinde ayçiçeğinde geçen yıla göre daha yüksek verim alınmasının beklendiğini kaydetti.

Edirne Tarımında Umut Veren Sezon

Uzmanlar, zamanında gerçekleşen yağışların hem buğday hem de ayçiçeği üretiminde kalite ve verimi artırdığına dikkat çekiyor. Son yıllarda kuraklık nedeniyle zor günler geçiren Trakya çiftçisi, 2026 sezonunda elde edilen verimle moral bulurken, bölge ekonomisine de önemli katkı sağlanması bekleniyor.